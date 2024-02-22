В Австрии заявили, что ЕС должен продвигать мирные инициативы

Евросоюзу следует продвигать мирные инициативы для урегулирования украинского конфликта вместо утверждения очередного пакета антироссийских санкций к годовщине начала российско-украинской войны.
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"После двенадцати пакетов санкций и миллиардных поставок оружия влияние этих мер ЕС более чем скромное. Это объясняется тем, что России удается сохранять стабильность своей экономики и просто перенаправлять импорт через другие страны. С другой стороны, европейская промышленность сильно страдает от высоких цен на энергоносители и в значительной степени перемещается за границу", - отметила она..
"Этот неудачный режим санкций, который ставит под угрозу процветание и все дальше отодвигает мир, должен наконец закончиться. Настало время продвигать мирные инициативы. Помимо ЕС, свой вклад в это дело могла бы внести и Австрия, но правительство пока предпочитает хоронить наш гарантированный конституцией нейтралитет и поддерживать саморазрушительный режим санкций без всяких оговорок", - подчеркнула депутат.
По словам Штегер, правящая коалиция поддерживает санкции ЕС и предает прописанный австрийской конституции нейтралитет "вопреки воле населения".