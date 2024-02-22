В Австрии заявили, что ЕС должен продвигать мирные инициативы

Евросоюзу следует продвигать мирные инициативы для урегулирования украинского конфликта вместо утверждения очередного пакета антироссийских санкций к годовщине начала российско-украинской войны.

Евросоюзу следует продвигать мирные инициативы для урегулирования украинского конфликта вместо утверждения очередного пакета антироссийских санкций к годовщине начала российско-украинской войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила депутат Национального совета (нижняя палата парламента) Австрии от оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Петра Штегер.

"После двенадцати пакетов санкций и миллиардных поставок оружия влияние этих мер ЕС более чем скромное. Это объясняется тем, что России удается сохранять стабильность своей экономики и просто перенаправлять импорт через другие страны. С другой стороны, европейская промышленность сильно страдает от высоких цен на энергоносители и в значительной степени перемещается за границу", - отметила она..

"Этот неудачный режим санкций, который ставит под угрозу процветание и все дальше отодвигает мир, должен наконец закончиться. Настало время продвигать мирные инициативы. Помимо ЕС, свой вклад в это дело могла бы внести и Австрия, но правительство пока предпочитает хоронить наш гарантированный конституцией нейтралитет и поддерживать саморазрушительный режим санкций без всяких оговорок", - подчеркнула депутат.

По словам Штегер, правящая коалиция поддерживает санкции ЕС и предает прописанный австрийской конституции нейтралитет "вопреки воле населения".