В Австрии задержали подозреваемых в подготовке теракта на концертах Тейлор Свифт

Австрийская полиция задержала двух человек, предположительно планировавших совершить теракт во время концерта американской певицы Тейлор Свифт.

Австрийская полиция задержала двух человек, предположительно планировавших совершить теракт во время концерта американской певицы Тейлор Свифт.

Как передает Report , об этом сообщает портал ORF со ссылкой на источники.

По данным местной полиции, у одного из задержанных в возрасте 19 лет были изъяты "химические вещества", которые направлены на анализ.

Правоохранители считают, что целью задержанных могли стать мероприятия с большим скоплением людей, включая концерты Свифт. Американская певица даст три концерта в Вене 8-10 августа. Уточняется, что меры безопасности в районе стадиона, где пройдут мероприятия, будут усилены.