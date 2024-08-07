В Австрии задержали подозреваемых в подготовке теракта на концертах Тейлор Свифт

Австрийская полиция задержала двух человек, предположительно планировавших совершить теракт во время концерта американской певицы Тейлор Свифт.
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По данным местной полиции, у одного из задержанных в возрасте 19 лет были изъяты "химические вещества", которые направлены на анализ.
Правоохранители считают, что целью задержанных могли стать мероприятия с большим скоплением людей, включая концерты Свифт. Американская певица даст три концерта в Вене 8-10 августа. Уточняется, что меры безопасности в районе стадиона, где пройдут мероприятия, будут усилены.