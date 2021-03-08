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В Австрии выявили первый случай заражения бразильской штаммом COVID-19

В Австрии выявили первый случай заражения бразильской штаммом COVID-19 Первый случай заражения человека бразильской мутацией нового коронавируса подтвержден в австрийском городе Зальцбург.
Другие страны
8 марта 2021 г. 19:45
В Австрии выявили первый случай заражения бразильской штаммом COVID-19

Первый случай заражения человека бразильской мутацией нового коронавируса подтвержден в австрийском городе Зальцбург.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник правительство федеральной земли Зальцбург.

"Органам здравоохранения Зальцбурга до настоящего времени был подтвержден один случай бразильского варианта вируса P.2", - отмечается в заявлении. Других случаев с подозрением на заражение этой мутацией не выявлено.

Напомним, что в январе 2021 года в Австрии были выявлены мутации коронавируса из ЮАР и Великобритании, которые получили широкое распространение и были причинами продления жесткого карантина в феврале. Кроме того, с 11 марта в австрийском регионе Тироль начнут прививать жителей округа Швац в рамках европейского исследования по борьбе с южноафриканской мутацией коронавируса с помощью вакцины BioNTech-Pfizer.

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