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В Австрии введут обязательную вакцинацию от коронавируса

В Австрии введут обязательную вакцинацию от коронавируса Федеральный совет Австрии (верхняя палата парламента) проголосовал за принятие закона о введении обязательной вакцинации от коронавируса для жителей страны старше 18 лет.
Другие страны
4 февраля 2022 г. 05:44
В Австрии введут обязательную вакцинацию от коронавируса

Федеральный совет Австрии (верхняя палата парламента) проголосовал за принятие закона о введении обязательной вакцинации от коронавируса для жителей страны старше 18 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование парламентариев состоялось по итогам обсуждения этой законодательной инициативы австрийского правительства.

За законопроект проголосовали 47 депутатов, против - 12. Всего голосовали 59 депутатов из 61.

В последующие дни закон должен быть подписан президентом республики. Вступить в силу он сможет только после публикации в реестре федеральных законов. 20 января за принятие закона уже проголосовали депутаты Национального совета (нижняя палата парламента).

Введение обязательной вакцинации от ковида для жителей Австрии старше 18 лет планируется в течение февраля. Австрия, таким образом, станет первой страной в ЕС, где прививка от коронавируса будет обязательной.

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