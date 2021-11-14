В Австрии введут локдаун для непривитых от коронавируса

Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о введении с понедельника национального локдауна для непривитых от COVID-19.

Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о введении с понедельника национального локдауна для непривитых от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, решение приняли по итогам конференции правительства с главами федеральных земель.

Новые ограничения вступают в силу уже в полночь. Они не распространяются на детей младше 12 лет.

Шалленберг подчеркнул, что за соблюдением мер проследит полиция, нарушителей будут наказывать.

С 8 ноября в разных регионах для входа в отели, парикмахерские и салоны красоты необходимо предоставить сертификат о вакцинации либо подтверждение о том, что переболел.

На этой неделе в Австрии зафиксировали максимум по заболеваемости за сутки за время эпидемии - 11 798 случаев.