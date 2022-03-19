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В Австрии возвращают обязательный масочный режим в закрытых помещениях

В Австрии возвращают обязательный масочный режим в закрытых помещениях Обязательный масочный режим (с масками FFP2) будет снова введен в Австрии на будущей неделе в закрытых помещениях в целях борьбы с распространением коронавируса.
Другие страны
19 марта 2022 г. 05:41
В Австрии возвращают обязательный масочный режим в закрытых помещениях

Обязательный масочный режим (с масками FFP2) будет снова введен в Австрии на будущей неделе в закрытых помещениях в целях борьбы с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава минздрава Австрии Йоханнес Раух на фоне роста заболеваемости ковидом в этой стране.

Так, в Австрии в середине марта ежедневно стали регистрировать более 50 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

"Мы снова введем обязательный масочный режим в закрытых помещениях", - сказал министр на пресс-конференции в Вене.

По его словам, такое постановление минздрава будет подготовлено в середине будущей недели. "Необходимо носить маску везде, где возможно, - на работе или просто в закрытых помещениях", - добавил он.

"Будет издана рекомендация ввести удаленный режим работы, где это возможно", - сообщил Раух.

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