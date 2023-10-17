В Австрии перевернулся танк Leopard 2, один член экипажа погиб, еще трое получили ранения

Возле армейского полигона Алленштайге в Австрии перевернулся танк Leopard 2.

Возле армейского полигона Алленштайге в Австрии перевернулся танк Leopard 2.

Как передает Report со ссылкой на ORF.AT , в результате падения машины с обрыва один член экипажа погиб, еще трое получили ранения.

По словам представителя вооруженных сил страны Майкла Бауэра, в танке находились четыре человека. В результате аварии погиб 24-летний сержант из округа Рид-им-Иннкрайс. Трое других солдат, 23-летний сержант и двое военнослужащих 19 и 20 лет, получили легкие ранения и были доставлены на машине скорой помощи в больницу в Хорне.

По данным австрийской армии, в рамках спасательной операции было задействовано несколько машин скорой помощи и как минимум один вертолет. Пока доподлинно неизвестно, как произошла авария. По предварительным данным, танк находился за пределами полигона.

По состоянию на октябрь 2023 года в Австрии состоит на вооружении 58 танков Leopard 2 разных модификаций.