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В Австрии перевернулся танк Leopard 2, один член экипажа погиб, еще трое получили ранения

В Австрии перевернулся танк Leopard 2, один член экипажа погиб, еще трое получили ранения Возле армейского полигона Алленштайге в Австрии перевернулся танк Leopard 2.
Другие страны
17 октября 2023 г. 07:46
В Австрии перевернулся танк Leopard 2, один член экипажа погиб, еще трое получили ранения

Возле армейского полигона Алленштайге в Австрии перевернулся танк Leopard 2.

Как передает Report со ссылкой на ORF.AT, в результате падения машины с обрыва один член экипажа погиб, еще трое получили ранения.

По словам представителя вооруженных сил страны Майкла Бауэра, в танке находились четыре человека. В результате аварии погиб 24-летний сержант из округа Рид-им-Иннкрайс. Трое других солдат, 23-летний сержант и двое военнослужащих 19 и 20 лет, получили легкие ранения и были доставлены на машине скорой помощи в больницу в Хорне.

По данным австрийской армии, в рамках спасательной операции было задействовано несколько машин скорой помощи и как минимум один вертолет. Пока доподлинно неизвестно, как произошла авария. По предварительным данным, танк находился за пределами полигона.

По состоянию на октябрь 2023 года в Австрии состоит на вооружении 58 танков Leopard 2 разных модификаций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvstriyada “Leopard 2” tankı aşıb, ölən və yaralananlar var

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