В Австрии в результате крушения самолета погибли три человека

Три человека погибли при крушении небольшого самолета в австрийском Тироле, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Авиаинцидент произошел в районе горного хребта Веттерштайн. Самолет разбился об отвесную скалу на высоте 2,3 тысячи метров, после чего практически полностью сгорел.

По некоторым данным, речь идет о легкомоторном самолете компании Cessna, который вылетел из Южного Тироля и направлялся в Германию, однако эта информация пока не получила подтверждения. Представитель полиции отметил, что, "по всей вероятности", самолет вылетел из Италии.

Личности погибших пока не установлены. В настоящее время власти расследуют инцидент.