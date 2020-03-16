В Австрии ужесточают меры из-за коронавируса

Правительство Австрии приняло дополнительный пакет мер, направленных на ограничение распространения Covid-19, эти меры предусматривают, в частности, выход на улицу только по необходимости и полный запрет собраний.

Как сообщает Report со ссылкой на Укринформ, рестораны, кафе и бары с сегодняшнего дня работают только до 15.00, а новые меры предусматривают полное прекращение работы таких заведений. Обеспечение населения продуктами питания возложено на супермаркеты и службы доставки, которые продолжают свою работу.

Также закрываются все магазины, торгующие товарами, которые не являются необходимыми для повседневной жизни, все спортивные, игровые площадки и другие площадки общественного использования.

Кроме того, на улицу следует выходить в трех случаях: по неотложной профессиональной работе, за продуктами или в аптеку, или для помощи другим людям (которые, например, не могут сами купить себе продукты и лекарства).

Если же кто-то очень хочет выйти прогуляться, то это нужно делать только по одному, или с лицами, с которыми совместно проживаешь в квартире (частном доме).

С сегодняшнего дня соблюдение этих ограничений будет контролировать полиция.

Согласно объяснению федеральной канцелярии, если полицейские будут встречать группу лиц, то порекомендуют им "разойтись", возможно наложение административных штрафов в отношении таких нарушений в размере до 2 180 евро. То же самое касается и нарушения запрета на использование спортивных и игровых площадок - здесь штраф может достигать 3 600 евро.

По последним данным в Австрии подтверждены 860 случаев заражения коронавирусом, 1 человек умер, 6 - выздоровели.

Ранее власти Австрии с целью ограничения распространения коронавируса ограничили проведение массовых мероприятий в стране, в результате чего администрации музеев, театров, опер, выставок, спортивных арен, концертных залов и т.п. сообщили о закрытии до начала апреля. Отменены занятия в вузах, также закрываются школы и детские сады. С 16 марта в стране закрываются торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, аптек, АЗС, почты.