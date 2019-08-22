В Австрии убит спортивный журналист и фотограф

Австрийский спортивный фотограф и журналист Фритц Дурас был убит в Вене, Австрия. Как передаёт Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

По информации источника, трагедия произошла вечером 19 августа в венском районе Зиммеринг. Убийцей журналиста оказался 17-летний юноша. Причины, по которым он решил напасть на 57-летнего Дураса, неизвестны.

Помимо основной деятельности, журналист также являлся главой фанатского клуба венской «Аустрии». Также он работал фотографом в агентстве Роберта Цоллеса, специализировался на футболе.