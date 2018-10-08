В Австрии садовода посадили в тюрьму за убийство пчел

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Садовода из австрийского города Клагенфурта приговорили к году лишения свободы и штрафу в €20 тыс. за преднамеренное убийство пчел.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщило издание «Евро Пульс».

Отмечается, что 47-летний мужчина распылил на своей фруктовой плантации пестицид хлорпирифос. В результате погибли пчелы из 50 колоний, которые принадлежали пчеловодам региона.

Суд пришел к выводу, что садовод не мог не знать об опасности пестицидов для этих насекомых. Кроме того, действия фермера могли привести к опасным последствиям для людей, которые бы употребляли потом отравленный мед.

Сам садовод с решением суда категорически не согласен и намерен его обжаловать.

В декабре сообщалось, что вандалы разрушили в США 50 ульев. В результате от холода погибли полмиллиона пчел.