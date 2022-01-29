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В Австрии с февраля рестораны смогут работать до полуночи

В Австрии с февраля рестораны смогут работать до полуночи Австрийские власти в феврале разрешат работать ресторанам до полуночи и посещать их можно будет не только привитым и переболевшим, но и при наличии отрицательного теста на COVID-19.
Другие страны
29 января 2022 г. 21:57
В Австрии с февраля рестораны смогут работать до полуночи

Австрийские власти в феврале разрешат работать ресторанам до полуночи и посещать их можно будет не только привитым и переболевшим, но и при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн.

Так, с 5 февраля работа заведений питания будет разрешена до полуночи вместо 22:00, разрешено будет проводить собрания с участием 50 человек.

С 12 февраля торговые центры можно будет посещать не только привитым и переболевшим, с 19 февраля для посещения ресторанов и кафе можно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

В Австрии 12 декабря 2021 года для полностью привитых и переболевших ковидом завершился четвертый общенациональный локдаун, ограничения пока продолжают действовать для непривитых. Посещать развлекательные и культурные заведения, а также рестораны можно только привитым и переболевшим. В феврале в Австрии вступает в силу закон об обязательной вакцинации от ковида всех жителей старше 18 лет.

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