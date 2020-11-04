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В Австрии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

В Австрии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки За сутки прирост составил 6 211 новых случаев, 845 из них - в Вене
Другие страны
4 ноября 2020 г. 17:03
В Австрии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

Новый антирекорд по суточному приросту случаев заболевания коронавирусом зафиксирован в Австрии через сутки после начала второго локдауна – выявлено 6,2 тысячи новых заболевших. Как сообщает Report со cсылкой на РИА Новости, данные об этом предоставил МВД Австрии.

Второй за год локдаун из-за коронавируса начался в Австрии 3 ноября с полуночи. В этот раз он смягчен - абсолютно все магазины и сфера обслуживания продолжат работу. Снова закрываются рестораны, отели, театры, музеи, кино.

Нововведение осеннего лодкауна в Австрии - ограничение на выход из дома с 20.00 до 6.00 следующего дня. Речь не идет о комендантском часе в полной мере, однако находиться на улице в это время можно будет только по ряду уважительных причин.

Всего с начала пандемии в Австрии зафиксировали 125 099 заболевших COVID-19, из них 77 036 выздоровели. Из-за коронавируса скончались 1 227 человек. Растет число госпитализаций - в настоящее время в больницах страны 2 584 пациента, 383 находятся в реанимации.

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Версия на английском языке Austria confirms record daily new COVID-19 cases

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