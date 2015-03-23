​В Австрии разбился автобус с музыкантами

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Автобус, перевозивший музыкантов Чешской филармонии, попал в аварию в районе австрийского города Мистельбах.

Как передает Report со ссылкой на, об этом сообщает интернет-портал Lidovky.cz.

В результате ДТП 13 человек получили травмы, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Отмечается, что музыканты возвращались в Прагу после концертов в Вене.

По данным штаба австрийских пожарных, на участке шоссе B7 автобус съехал с дороги и упал в кювет с семиметровой высоты. Транспортное средство при этом несколько раз перевернулось. Всего в автобусе находились 17 человек.

Пострадавшие в результате ДТП были доставлены в местную больницу.

Причины происшествия пока не установлены. По предварительной версии, водителю автобуса стало плохо или он уснул за рулем.