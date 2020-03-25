В Австрии растет число жертв коронавируса

Число скончавшихся от коронавируса в Австрии достигло 30, заразились свыше 5 тысяч человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.

Во вторник ведомство сообщало о 25 погибших. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 08.00 и 15.00.

По состоянию на 8.00 среды, в Австрии провели 32 407 тестов на коронавирус, 5 282 оказались положительными.

Тироль, граничащей с Италией - 1 338 человека, в Вене 678 зараженных. К настоящему моменту от инфекции скончались 30 человек, 12 из них - в Вене.

Во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в республике увеличат количество тестов на коронавирус, а также будут проводить быстрые тесты, чтобы увеличить количество обследуемых до сотен тысяч.