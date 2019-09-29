В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии пройдут в воскресенье. В общей сложности 13 партий и политических движений выдвинули своих кандидатов на выборы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Первые результаты будут объявлены сразу после закрытия участков, а предварительные итоги - до конца дня. Конституционный суд в 2016 году запретил публиковать любую информацию о результатах выборов и явке до закрытия участков.

Окончательные итоги с учетом подсчета голосов, поданных избирателями по почте, следует ожидать в понедельник и четверг.