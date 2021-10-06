В Австрии прошли обыски в ведомстве канцлера и штаб-квартире его партии

В кабинетах нескольких ближайших советников канцлера Австрии Себастьяна Курца прошли обыски по подозрению в подкупе СМИ.

В кабинетах нескольких ближайших советников канцлера Австрии Себастьяна Курца прошли обыски по подозрению в подкупе СМИ.

Как передает Report со ссылкой на Австрийское агентство печати (APA), в его отношении также ведется расследование по подозрению в пособничестве коррупции.

Обыски прошли в штаб-квартире Австрийской народной партии, которую возглавляет Курц, а также в помещениях ведомства федерального канцлера.

Следственные действия проходят по подозрению в сделках с издателем крупнейшего таблоида Австрии Österreich, которые заключались еще до вступления Курца в должность канцлера. Газеты Die Presse и Kurier сообщают, что окружение канцлера подозревают в подкупе издания Österreich с целью публикации газетных статей и опросов с положительными откликами.

В Австрийской народной партии, которая является старшим партнером партии "Зеленые" в правительственной коалиции, заявили о том, что обыски - это инсценировка политических оппонентов. Сам Курц сейчас находится на саммите ЕС в Словении.