В Австрии проходят президентские выборы

Первые участки для голосования на президентских выборах открылись в Австрии в 07:00 по местному времени (09:00 бакинское время).

Первые участки для голосования на президентских выборах открылись в Австрии в 07:00 по местному времени (09:00 бакинское время).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, избирателям предстоит выбрать одного из семи претендентов, согласно опросам, большинство голосов может набрать действующий глава государства Александер Ван дер Беллен.

Для победы в первом туре необходимо получить более 50% голосов. Как полагают австрийские наблюдатели, Ван дер Беллен вполне может рассчитывать на такой результат: согласно социологическим опросам, его рейтинг колеблется в диапазоне от 51 до 59%. За ним по популярности следуют Вальтер Розенкранц (кандидат от правопопулистской Австрийской партии свободы) и Тассило Валлентин (независимый кандидат) с 16% и 9% соответственно.

Австрия является парламентской республикой, президент выполняет преимущественно представительские функции: представляет страну в международных отношениях, подписывает государственные договоры. Глава государства утверждает кандидатуры канцлера и других членов кабинета, имеет право отправить в отставку главу правительства и весь кабинет. Президент также является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

Правом голоса обладают в Австрии более 6,4 млн человек.

Последние участки закроются в 17:00 по местному времени, затем будут представлены первые предварительные результаты голосования.