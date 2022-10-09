О нас

В Австрии проходят президентские выборы

В Австрии проходят президентские выборы Первые участки для голосования на президентских выборах открылись в Австрии в 07:00 по местному времени (09:00 бакинское время).
Другие страны
9 октября 2022 г. 09:32
В Австрии проходят президентские выборы

Первые участки для голосования на президентских выборах открылись в Австрии в 07:00 по местному времени (09:00 бакинское время).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, избирателям предстоит выбрать одного из семи претендентов, согласно опросам, большинство голосов может набрать действующий глава государства Александер Ван дер Беллен.

Для победы в первом туре необходимо получить более 50% голосов. Как полагают австрийские наблюдатели, Ван дер Беллен вполне может рассчитывать на такой результат: согласно социологическим опросам, его рейтинг колеблется в диапазоне от 51 до 59%. За ним по популярности следуют Вальтер Розенкранц (кандидат от правопопулистской Австрийской партии свободы) и Тассило Валлентин (независимый кандидат) с 16% и 9% соответственно.

Австрия является парламентской республикой, президент выполняет преимущественно представительские функции: представляет страну в международных отношениях, подписывает государственные договоры. Глава государства утверждает кандидатуры канцлера и других членов кабинета, имеет право отправить в отставку главу правительства и весь кабинет. Президент также является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

Правом голоса обладают в Австрии более 6,4 млн человек.

Последние участки закроются в 17:00 по местному времени, затем будут представлены первые предварительные результаты голосования.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
7 октября 2022 г. 16:08
Защитники Азовстали - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
Защитники "Азовстали" - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
7 октября 2022 г. 11:18
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
6 октября 2022 г. 16:55
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
6 октября 2022 г. 16:36
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
6 октября 2022 г. 15:20
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
5 октября 2022 г. 16:17
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
5 октября 2022 г. 15:48
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой натуральный не являются органическими
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой "натуральный" не являются органическими
4 октября 2022 г. 15:12
Разработка концепции цифрового маната может завершиться к концу этого года
Разработка концепции "цифрового маната" может завершиться к концу этого года
4 октября 2022 г. 12:50
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
3 октября 2022 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi