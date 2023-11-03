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В Австрии при крушении легкомоторного самолета погибли четыре человека

В Австрии при крушении легкомоторного самолета погибли четыре человека Тела четырех человек найдены на месте крушения легкомоторного самолета, следовавшего по маршруту Загреб-Зальцбург.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 13:30
В Австрии при крушении легкомоторного самолета погибли четыре человека

Тела четырех человек найдены на месте крушения легкомоторного самолета, следовавшего по маршруту Загреб-Зальцбург.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции федеральной земли Зальцбург, на территории которой произошла катастрофа.

"2 ноября примерно в 15:45 в районе Линтшинга потерпел катастрофу спортивный самолет типа Cirrus SR-20. Спортивный самолет начал свой полет в Загребе, а аэропортом назначения был объявлен Зальцбург", - отметили в австрийской полиции.

Правоохранительные органы начали расследование причин аварии. Личности погибших пока установить не удалось.

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Версия на английском языке Small plane headed from Croatia to Salzburg crashes in Austria, killing 4 people
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