В Австрии потерпел крушение самолет, есть погибшие

Легкомоторный самолет упал на парковку на западе Австрии, два человека погибли.

Легкомоторный самолет упал на парковку на западе Австрии, два человека погибли.

Как передает Report, об этом сообщает портал ORF.

Инцидент произошел в полдень в районе общины Брукк-ан-дер-Гросглоккнерштрасе, федеральная земля Зальцбург. После падения воздушное судно загорелось, произошло несколько небольших взрывов. Два человека, находящихся на борту, погибли.

По данным полиции, в субботу утром самолет вылетел из немецкого города Эггенфельв ден. Личности погибших и причины крушения устанавливаются.