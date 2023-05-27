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В Австрии потерпел крушение самолет, есть погибшие

В Австрии потерпел крушение самолет, есть погибшие Легкомоторный самолет упал на парковку на западе Австрии, два человека погибли.
Другие страны
27 мая 2023 г. 20:43
В Австрии потерпел крушение самолет, есть погибшие

Легкомоторный самолет упал на парковку на западе Австрии, два человека погибли.

Как передает Report, об этом сообщает портал ORF.

Инцидент произошел в полдень в районе общины Брукк-ан-дер-Гросглоккнерштрасе, федеральная земля Зальцбург. После падения воздушное судно загорелось, произошло несколько небольших взрывов. Два человека, находящихся на борту, погибли.

По данным полиции, в субботу утром самолет вылетел из немецкого города Эггенфельв ден. Личности погибших и причины крушения устанавливаются.

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