В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов

Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах с 37,5%, свидетельствуют окончательные итоги голосования, опубликованные МВД, передает Report со ссылкой на РИА Новости.Выборы состоялись в воскресенье. Публикация итоговых результатов затянулась до четверга в связи с необходимостью подсчета большого количества голосов, поданных досрочно.Согласно окончательным данным, партия Курца набирает 37,5% голосов.Социал-демократическая партия на втором месте с худшим результатом в истории - 21,2%.На третьем месте правая Австрийская партия свободы 16,2%, сильно сдавшая позиции на фоне скандала вокруг бывшего лидера и экс-вице-канцлера республики.На четвертом месте партия "Зеленые" с рекордным для себя результатом в 13,9%, на пятом - праволиберальная NEOS с 8,1%.
В Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборовВ Австрии подвели окончательные итоги досрочных парламентских выборов
https://report.az/storage/news/ab182169cffec0e9617202eace6346aa/79dad978-4754-4524-8b8f-50d090326202_292.jpg
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