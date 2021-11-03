В Австрии почтили память жертв теракта в Вене 2020 года

Траурные мероприятия в память о жертвах теракта в Вене 2020 года прошли во вторник в Австрии. Австрийцы возложили цветы и венки к месту трагедии в годовщину атаки в центре города.

Траурные мероприятия в память о жертвах теракта в Вене 2020 года прошли во вторник в Австрии. Австрийцы возложили цветы и венки к месту трагедии в годовщину атаки в центре города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Официальная церемония памяти с участием высшего политического руководства Австрии состоялась в церкви Рупрехтскирхе, расположенной в районе террористической атаки.

На ней присутствовали президент республики Александер Ван дер Беллен, канцлер Александер Шалленберг, экс-канцлер и действующий лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц.

Напомним, что в Вене 2 ноября 2020 года произошел теракт, жертвами которого стали четыре человека, более 20 получили ранения. Преступник был ликвидирован, полиция назвала его сторонником террористической группировки "Исламское государство". Стрельбу устроил имевший судимость по террористической статье 20-летний Куйтим Фейзулай с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, который был условно-досрочно освобожден из тюрьмы в 2019 году.