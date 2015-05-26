В Австрии по обвинению в терроризме осужден 14-летний подросток из Турции

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Земельный суд австрийского города Санкт-Пёльтен вынес обвинительный приговор по делу 14-летнего подростка, подозреваемого в участии в террористической группировке и подготовке теракта.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, несовершеннолетний гражданин Турции, проживавший долгое время в Вене, приговорен коллегией присяжных к двум годам заключения без права на условно-досрочное освобождение в течение 8 месяцев.

Судебное заседание по требованию стороны защиты, ссылавшейся на юный возраст обвиняемого, проходило в закрытом для прессы и общественности режиме. По словам адвоката, обвиняемый свою вину в суде признал.

Согласно данным прокуратуры, молодой человек стал жертвой интернет-пропаганды группировки "Исламское государство", вербовавшей через сеть бойцов в странах Европы. Такая информационная обработка сформировала в нем желание отправиться в Сирию и принять участие в войне на стороне боевиков. Для этого он начал искать необходимые связи в Вене. После того, как ему дали понять, что борьбу можно вести и в самой Австрии, подросток начал изучать в интернете пособия по созданию взрывных устройств. Предполагается, что его целью должен был стать Западный вокзал Вены .