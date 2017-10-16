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    В Австрии пенсионер попытался поджечь избирательный участок

    Он принёс с собой канистру с бензином и начал разливать топливо на избирательном участке

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В муниципалитете Хартберг в австрийской земле Штирия 77-летний мужчина попытался поджечь избирательный участок.

    Как передает Report, об этом сообщает Heute.

    Отмечается, что пенсионер принёс с собой канистру с бензином и начал разливать топливо на избирательном участке. Присутствующие вмешались и не дали ему поджечь горючее.

    По словам представителя прибывшей на место инцидента полиции, пожилой мужчина был «не в своём уме».

    В воскресенье, 15 октября, в Австрии прошли внеочередные парламентские выборы.

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