В Австрии пенсионер попытался поджечь избирательный участок

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В муниципалитете Хартберг в австрийской земле Штирия 77-летний мужчина попытался поджечь избирательный участок.

Как передает Report, об этом сообщает Heute.

Отмечается, что пенсионер принёс с собой канистру с бензином и начал разливать топливо на избирательном участке. Присутствующие вмешались и не дали ему поджечь горючее.

По словам представителя прибывшей на место инцидента полиции, пожилой мужчина был «не в своём уме».

В воскресенье, 15 октября, в Австрии прошли внеочередные парламентские выборы.