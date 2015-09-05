​В Австрии ожидают до 1,5 тысяч беженцев в ближайшие часы

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В австрийском Красном Кресте сообщили о готовности в ближайшие часы принять до 1,5 мигрантов.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил представитель международной организации Томас Хорват на границе с Венгрией.
«Мы получили указания от чиновников, что мы можем ожидать от 800 до 1,5 тыс. человек», — рассказал Томас Хорват.
«У нас будут кровати и жилье, еда и горячие напитки для них (беженцев — ред) уже готовы. Также тут будет возможно получить медицинскую помощь, если она понадобится», — отметил Хорват.
Ранее сообщалось, что Австрия и Германия согласились впустить мигрантов из Венгрии.
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