В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских выборах

Первые избирательные участки на парламентских выборах открылись в Австрии.Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, некоторые из них начали работать в 6.00 (7.00 по бакинскому времени), другие - в 10.00 (12.00), когда отдельные пункты уже закрываются. Власти республики официально разрешают коммунам и городам самостоятельно устанавливать время работы участков. Однако ожидается, что к 17.00 (19.00) все участки уже закроются и начнется подсчет голосов.В состав Национального совета (нижняя палата парламента) входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам. Претендующей на места в парламенте партии необходимо преодолеть порог в 4%.Согласно прогнозам, с 33-34% голосов избирателей лидирует Австрийская народная партия (АНП) во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, снова займет пост канцлера. Также в парламент должны пройти Социал-демократическая партия Австрии (22%), Австрийская партия свободы (АПС) с 20%, праволиберальная NEOS (8%) и "Зеленые" (13%).
В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских выборахВ Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских
https://report.az/storage/news/da97ab2605cef31c180ed81848f687dc/5e6b4b1e-d442-4387-b705-94ec8dd9158d_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Другие новости из категории
- На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1 29 сентября, 2019 / 08:09
- В Париже простятся с Жаком Шираком 29 сентября, 2019 / 06:44
- Зеленский ценит вклад Меркель в урегулирование в Украине 29 сентября, 2019 / 06:13
- Задержаны подозреваемые в совершении взрыва на Западном берегу Иордана 29 сентября, 2019 / 05:40
- Ураган "Лоренцо" в Атлантическом океане усилился до четвертой категории 29 сентября, 2019 / 05:18
- В Госдепе активизировали расследование в отношении служебной переписки Клинтон 29 сентября, 2019 / 05:03
- В Китае в результате ДТП с автобусом погибли более 30 человек 29 сентября, 2019 / 04:12
- Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами - ВИДЕО 29 сентября, 2019 / 03:05
- У берегов Йемена пропал паром 29 сентября, 2019 / 02:45
- В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы 29 сентября, 2019 / 02:03
News DepartmentАвтор новости