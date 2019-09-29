В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских выборах

Первые избирательные участки на парламентских выборах открылись в Австрии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, некоторые из них начали работать в 6.00 (7.00 по бакинскому времени), другие - в 10.00 (12.00), когда отдельные пункты уже закрываются. Власти республики официально разрешают коммунам и городам самостоятельно устанавливать время работы участков. Однако ожидается, что к 17.00 (19.00) все участки уже закроются и начнется подсчет голосов.В состав Национального совета (нижняя палата парламента) входятепутата, которые избираются только по партийным спискам. Претендующей на места в парламенте партии необходимо преодолеть порог в.Согласно прогнозам, с 33-34% голосов избирателей лидируетво главе с, который, как ожидается, снова займет пост канцлера. Также в парламент должны пройти