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В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских выборах

В Австрии открылись первые избирательные участки на парламентских

Первые избирательные участки на парламентских выборах открылись в Австрии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, некоторые из них начали работать в 6.00 (7.00 по бакинскому времени), другие - в 10.00 (12.00), когда отдельные пункты уже закрываются. Власти республики официально разрешают коммунам и городам самостоятельно устанавливать время работы участков. Однако ожидается, что к 17.00 (19.00) все участки уже закроются и начнется подсчет голосов.В состав Национального совета (нижняя палата парламента) входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам. Претендующей на места в парламенте партии необходимо преодолеть порог в 4%.Согласно прогнозам, с 33-34% голосов избирателей лидирует Австрийская народная партия (АНП) во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, снова займет пост канцлера. Также в парламент должны пройти Социал-демократическая партия Австрии (22%), Австрийская партия свободы (АПС) с 20%, праволиберальная NEOS (8%) и "Зеленые" (13%).
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