В Австрии около шести тысяч человек митингуют против нового правительства

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Президент Австрии Александер Ван дер Беллен сегодня привел к присяге новое коалиционное правительство республики, состоящее из консерваторов и правых, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Канцлером Австрии стал бывший глава МИД республики Себастьян Курц.

Городская полиция сообщает, что около шести тысяч человек вышли на улицы Вены против присяги нового коалиционного правительства Австрию.

"В настоящий момент от пяти до шести тысяч демонстрантов на Хельденплатц", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Отмечается, что полиция привлекает дополнительные силы для обеспечения правопорядка.

Отметим, что на прошлой неделе Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем и Австрийская партия свободы с лидером Хайнцем-Кристианом Штрахе завершили переговоры о формировании правительства и представили общественности кандидатов на министерские посты.