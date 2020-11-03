В Австрии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в Вене

Правительство Австрии решило объявить со вторника по четверг трехдневный траур в связи с жертвами и пострадавшими в результате стрельбы в Вене

Правительство Австрии решило объявить со вторника по четверг трехдневный траур в связи с жертвами и пострадавшими в результате стрельбы в Вене, сообщает Report со ссылкой на решение кабинета министров республики.

В 12:00 по местному времени во вторник будет объявлена общенациональная минута молчания. Государственные флаги Австрийской Республики на федеральных учреждениях будут приспущены.

В Вене в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Три человека погибли, 15 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.

Министр внутренних дел Карл Нехаммер и канцлер Австрии Себастьян Курц назвали произошедшую в Вене атаку терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску второго преступника и возможных сообщников.