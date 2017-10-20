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    В Австрии объявили итоги досрочных парламентских выборов

    Консервативная Австрийская народная партия одержала победу на выборах

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Консервативная Австрийская народная партия одержала победу на досрочных парламентских выборах, набрав 31,5% голосов избирателей.

    Как передает Report со ссылкой иностранные СМИ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте МВД страны.

    Отмечается, что на втором месте оказалась Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), за которую проголосовали 26,9% австрийских граждан.

    Австрийская партия свободы (АПС) набирает 26% голосов, "Новая Австрия" - 5,3%.

    Кроме того, в парламент Австрии прошло движение "Список Петера Пильца" с 4,4% голосов.

    15 октября в Австрии прошли внеочередные парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий.

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