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В Австрии начнут постепенную отмену ограничений по коронавирусу

В Австрии начнут постепенную отмену ограничений по коронавирусу С 7 декабря начнется постепенная отмена ограничений,
Другие страны
2 декабря 2020 г. 17:52
В Австрии начнут постепенную отмену ограничений по коронавирусу

Жесткий локдаун в Австрии из-за коронавируса оказал свой эффект, он закончится по плану 6 декабря, и с 7 декабря начнется постепенная отмена ограничений. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Власти Австрии с 3 ноября сначала ввели “мягкий” локдаун из-за коронавируса, но уже с 17 ноября посадили страну на “жесткий” карантин, закрыв все, кроме самого необходимого.

"Эффективность локдауна заложила основу для того, что мы можем, хотя и осторожно, приступить к открытию", - сказал Курц журналистам.

Так, с понедельника, 7 декабря в Австрии с мерами предосторожности снова откроются музеи, библиотеки, магазины, салоны красоты и парикмахерские. Также откроются обязательные школы, но старшие классы продолжат обучение на удаленной основе.

Далее, с 24 декабря, австрийские власти разрешат заниматься одиночными видами спорта на открытом воздухе, такими, как катание на лыжах.

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