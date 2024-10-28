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В Австрии на границе с ФРГ мужчина застрелил мэра города

В Австрии на границе с ФРГ мужчина застрелил мэра города В австрийском городе Кирхберг-об-дер-Донау недалеко от границы с Германией, разыскивают вооруженного мужчину.
Другие страны
28 октября 2024 г. 20:54
В Австрии на границе с ФРГ мужчина застрелил мэра города

В австрийском городе Кирхберг-об-дер-Донау недалеко от границы с Германией разыскивается вооруженный мужчина.

Как передает Report со ссылкой на Bild, охотник застрелил мэра города Франца Хофера, а затем еще одного мужчину, который также связан с охотой.

По данным местной полиции, подозреваемым по делу числится 56-летний житель данного города Роланд Дрекслер.

Австрийские издания пишут, что мотивом убийств могли стать конфликты из-за охотничьих прав. Полицейские в связи с напряженной ситуацией взяли под охрану некоторых местных чиновников. Жители Кирхберга, в свою очередь, в панике баррикадируются в своих домах.

Отмечается, что место убийства мэра оцеплено, а жертв может быть больше двух.

Франц Хофер занимал свой пост в течение 16 лет.

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Версия на азербайджанском языке Avstriyada mer güllələnərək öldürülüb

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