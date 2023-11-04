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В Австрии мигрантов назвали угрозой для европейских правительств

В Австрии мигрантов назвали угрозой для европейских правительств Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг рассказал о последствиях нелегальной миграции.
Другие страны
4 ноября 2023 г. 18:57
В Австрии мигрантов назвали угрозой для европейских правительств

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг рассказал о последствиях нелегальной миграции.

Как передает Report, об этом сообщает немецкое издание Bild.

"Миграция — это проблема, которая может привести к свержению правительств", — отметил Шалленберг в ходе визита в Германию.

Чиновник назвал нелегальную миграцию проблемой, которая вряд ли спадет на нет в ближайшие годы.

"Австрия в настоящее время имеет самое высокое бремя на душу населения в континентальной Европе", — подчеркнул он.

Министр также заметил, что Германии следует наконец обсудить меры по борьбе с нелегальной миграцией.

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