В Австрии мигрантов назвали угрозой для европейских правительств

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг рассказал о последствиях нелегальной миграции.
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"Миграция — это проблема, которая может привести к свержению правительств", — отметил Шалленберг в ходе визита в Германию.
Чиновник назвал нелегальную миграцию проблемой, которая вряд ли спадет на нет в ближайшие годы.
"Австрия в настоящее время имеет самое высокое бремя на душу населения в континентальной Европе", — подчеркнул он.
Министр также заметил, что Германии следует наконец обсудить меры по борьбе с нелегальной миграцией.