В Австрии мигрантов назвали угрозой для европейских правительств

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг рассказал о последствиях нелегальной миграции.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг рассказал о последствиях нелегальной миграции.

Как передает Report , об этом сообщает немецкое издание Bild.

"Миграция — это проблема, которая может привести к свержению правительств", — отметил Шалленберг в ходе визита в Германию.

Чиновник назвал нелегальную миграцию проблемой, которая вряд ли спадет на нет в ближайшие годы.

"Австрия в настоящее время имеет самое высокое бремя на душу населения в континентальной Европе", — подчеркнул он.

Министр также заметил, что Германии следует наконец обсудить меры по борьбе с нелегальной миграцией.