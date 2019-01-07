В Австрии из-за снегопадов трое туристов погибли, четверо пропали без вести

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Австрии три лыжника погибли, а четверо пропали без вести после того, как сильный снегопад погрузил большую часть страны в хаос.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает France24.

Два немецких лыжника погибли в результате схода лавин в западном регионе Форарльберга, а лыжник из Словении погиб в районе Зальцбурга, сообщили спасательные службы. Четверо туристов на снегоступах числятся пропавшими без вести в Зальцбургском регионе.

С середины прошлой недели в центре и на севере Австрии выпало до 1,5 метров снега, а в горах вокруг Зальцбурга - до трех метров снега.

Около 2000 человек, включая туристов, оказались отрезанными от мира в деревнях долины Зельцталь в Штирии.