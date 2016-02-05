Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Австрии из театра эвакуировали 850 зрителей из-за сообщения о бомбе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, среди посетителей был глава правительства. Никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов со служебными собаками обыскали здание театра, но никакого подозрительного предмета не обнаружили. Это произошло в городе Клагенфурт. Полиция разыскивает телефонных хулиганов, которые сообщили о минировании здания.

Отмечается, что любителям искусства пришлось покинуть премьеру оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй".