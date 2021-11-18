В Австрии экс-канцлера лишили депутатской неприкосновенности

Национальный совет Австрии - нижняя палата парламента - снял депутатскую неприкосновенность с бывшего канцлера республики и лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца.

Национальный совет Австрии - нижняя палата парламента - снял депутатскую неприкосновенность с бывшего канцлера республики и лидера Австрийской народной партии Себастьяна Курца.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, таким образом депутаты утвердили соответствующее решение парламентского комитета от вторника.

Сам Курц поддержал идею лишить его неприкосновенности для завершения расследования, которое ведет прокуратура Австрии по экономическим и коррупционным преступлениям.

В октябре это ведомство сообщило, что по делу проходит федеральный канцлер и девять его приближенных. Речь идет о предполагаемом подкупе СМИ с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии.

Девятого октября Курц ушел в отставку с поста главы правительства, но остался руководителем правящей партии и лидером ее фракции в парламенте.