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В Австрии десятки тысяч человек вышли на акцию протеста

В Австрии десятки тысяч человек вышли на акцию протеста Более 40 тыс. человек вышли в субботу на демонстрации в столице Австрии против ограничительных мер и обязательной вакцинации от коронавируса.
Другие страны
12 декабря 2021 г. 05:51
В Австрии десятки тысяч человек вышли на акцию протеста

Более 40 тыс. человек вышли в субботу на демонстрации в столице Австрии против ограничительных мер и обязательной вакцинации от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила венская полиция.

Участие в акциях протеста принимают почти 44 тыс. человек.

Протестующие по традиции собрались утром на площади Хельденплац в центре города и двигаются маршем по кольцевой улице Рингштрассе.

В Вене вторые выходные подряд проходят протесты против обязательной вакцинации от коронавируса.

В Австрии из-за четвертой волны пандемии ввели с 22 ноября по 12 декабря общенациональный локдаун для всех жителей и ограничения на выход из дома. Локдаун и план введения обязательной вакцинации с февраля 2022 года оказались непопулярны в австрийском обществе и привели к беспрецедентным массовым протестам.

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