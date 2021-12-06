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В Австрии десятки тыс. человек протестовали против антиковидных мер

В Австрии десятки тыс. человек протестовали против антиковидных мер В Вене (Австрия) десятки тысяч человек в очередной раз вышли на улицы города, чтобы выразить протест против действующих в стране мер по борьбе с пандемией коронавируса и обязательной вакцинации от COVID-19, введение которой запланировано на февраль 2022 г
Другие страны
6 декабря 2021 г. 03:46
В Австрии десятки тыс. человек протестовали против антиковидных мер

В Вене (Австрия) десятки тысяч человек в очередной раз вышли на улицы города, чтобы выразить протест против действующих в стране мер по борьбе с пандемией коронавируса и обязательной вакцинации от COVID-19, введение которой запланировано на февраль 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, общее число участников демонстраций, состоявшихся одновременно в нескольких районах австрийской столицы, достигло 40 тысяч человек. Как пишут местные СМИ, чтобы принять участие в протесте, в Вену в этот день съехалось много семей с детьми.

Преимущественно мероприятие носило мирный характер, однако отмечается и о нескольких разрозненных случаях столкновений демонстрантов с полицией: протестующие бросали в стражей правопорядка петарды, те применили в ответ слезоточивый газ.

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