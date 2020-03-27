В Австрии число заразившихся коронавирусом выросло более чем на тысячу

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Число заболевших коронавирусом в Австрии за сутки возросло более чем на тысячу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в пятницу министерство здравоохранения республики.

По состоянию на 15:00 четверга, в республике было 6 398 заболевших, а в 15:00 пятницы - 7 399 (в 16:00 - уже 7 500). Скончались 58 человек.

Больше всего инфицированных - 1772 - в федеральной земле Тироль на границе с Италией, в Вене - 1 018.

Ранее глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер заявил, что рост числа инфицированных за последние сутки составил 18%, в то время как две недели назад он достигал 40%. Это говорит о том, что ограничительные меры начинают действовать, но пока рано посылать позитивный сигнал, подчеркнул Аншобер.