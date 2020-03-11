В Австрии число зараженных коронавирусом растет

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии достигло 206.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Во вторник утром ведомство сообщало о 157 заболевших, во второй половине скорректировало информацию до 182. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00.

Согласно последним данным, в Австрии провели 5 362 тестов на коронавирус, 206 из них оказались положительными. Также сообщается, что четыре человека уже выздоровели.