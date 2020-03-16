В Австрии число зараженных коронавирусом приближается к 1000 человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии на сегодня достигло 959.
Как передает Report сообщило министерство здравоохранения республики.
Накануне во второй половине дня ведомство сообщало о 860 зараженных.
К настоящему моменту в Австрии провели 8 490 тестов на коронавирус, 959 оказались положительными, шесть человек уже выздоровели.
Зафиксирована одна смерть - 12 марта в Вене скончался 69-летний мужчина, который побывал в Италии и имел другие болезни.
ВОЗ на прошлой неделе объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Правительство Австрии в несколько этапов ввело ограничительные меры для сдерживания распространения вируса в стране.