В Австрии арестовали экс-сотрудника разведки по делу о шпионаже

Бывшего сотрудника Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT - прекратило работу) Эгисто Отто арестовали по подозрению в шпионаже на Москву.

Бывшего сотрудника Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT - прекратило работу) Эгисто Отто арестовали по подозрению в шпионаже на Москву.

Как передает Report со ссылкой на телеканал ORF, об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры страны Нина Буссек.

Отто находится под следствием Венской прокуратуры по обвинению в злоупотреблении служебным положением и использовании секретных разведывательных служб в ущерб Австрии.

Телеканал отмечает, что расследование против него идет уже много лет - его также обвиняют в злоупотреблении своим положением офицера BVT с целью перепродажи секретных данных.

Вместе с Оттом арестовали и его бывшего зятя - его обвиняют в соучастии. Экс-сотрудник BVT связан с бывшим главным операционным директором немецкой компании Wirecard, австрийским бизнесменом Яном Марсалеком, который руководил группой граждан Болгарии, арестованных в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

В связи с текущими событиями вокруг дел Марсалека и Wirecard, а также передачей Отто данных со смартфонов трех бывших высокопоставленных чиновников МВД российским спецслужбам, партия "Зеленых" потребовала созвать Совет национальной безопасности, добавил телеканал.