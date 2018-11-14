В Австралии злоумышленники начали подкладывать иглы в груши

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Иглы обнаружили в грушах в австралийском Мельбурне через несколько дней после ареста подозреваемой по делу о подкладывании игл в клубнику.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ABC News.

Визажист программы ABC News Breakfast Клэр Бонсер во вторник обнаружила иглу в груше, которую ела, но не поранилась.

"Я просто жевала грушу, случайно посмотрела вниз перед следующим укусом и увидела (иглу)", — сказала она.

Бонсер купила груши в супермаркете Woolworths в Бервике на юго-востоке Мельбурна. Она сообщила об игле в супермаркет. Представитель магазина заявил, что ведется расследование.

Ранее австралийская полиция инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иглы также были найдены в банане и яблоке.

Напомним, что МВД Азербайджана прокомментировали информацию об обнаружении в парке в Хырдалане игл для шприцов со следами крови.