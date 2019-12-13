В Австралии женщину впервые назначили на пост главы разведслужбы

Правительство Австралии впервые в истории назначило женщину на пост главы разведслужбы.

Об этом передает Report со ссылкой на Газета.ru.

Возглавит Управление радиотехнической обороны (ASD) Рэйчел Ноубл, до настоящего времени руководящая Центром кибербезопасности (ACSC).

ASD занимается перехватом электронных сообщений иностранных государств.

Премьер-министр Скотт Моррисон и министр обороны Линда Рейнольдс заявили, что назначение Ноубл открыло для женщин новые возможности в сфере национальной безопасности.

Рэйчел Ноубл вступит на свою новую должность с февраля 2020 года.