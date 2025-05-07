О нас

В Австралии женщина попала в больницу из-за напавшего на нее ската

В Австралии женщина попала в больницу из-за напавшего на нее ската В Австралии женщина попала в больницу после нападения ската.
Другие страны
7 мая 2025 г. 15:56
В Австралии женщина попала в больницу из-за напавшего на нее ската

В Австралии женщина попала в больницу после нападения ската.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

Во время снорклинга в 50 метрах от берега 68-летняя Пэм Беннетт неожиданно оказалась рядом с орляковым скатом. Несмотря на попытку быстро отплыть, 16-сантиметровый шип пронзил ее руку.

"Я даже не видела ската — он подошел сзади. Это была настоящая атака, что совсем не характерно для их поведения", - рассказала пострадавшая.

Ее коллеги помогли добраться до берега, где женщина смогла самостоятельно подняться по скалам к дороге.

Медицинское обследование в больнице Йорктауна показало, что шип полностью вошел в руку, но чудом не задел плечевую артерию. Повреждение этой артерии могло привести к потере сознания за 15 секунд. Позже пострадавшую перевезли в Аделаиду для хирургического удаления шипа.

Ученые связывают необычное поведение скатов с массовым цветением водорослей, которое уже два месяца влияет на морскую экосистему региона.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

ОАЭ выступают посредником в секретных переговорах между Израилем и Сирией
ОАЭ выступают посредником в секретных переговорах между Израилем и Сирией
7 мая 2025 г. 16:11
В токийском метро мужчина совершил нападение с ножом, пострадала женщина
В токийском метро мужчина совершил нападение с ножом, пострадала женщина
7 мая 2025 г. 15:41
Франция и Германия создают совместный Совет обороны и безопасности
Франция и Германия создают совместный Совет обороны и безопасности
7 мая 2025 г. 15:36
Лукашенко подписал закон об амнистии который затронет 8 тыс. человек
Лукашенко подписал закон об амнистии который затронет 8 тыс. человек
7 мая 2025 г. 15:18
ЕС намерен ввести пошлины на самолеты Boeing в ответ на тарифы США
ЕС намерен ввести пошлины на самолеты Boeing в ответ на тарифы США
7 мая 2025 г. 15:03
МО Пакистана: Исламабад готов снять напряженность с Нью-Дели, если он отступит
МО Пакистана: Исламабад готов снять напряженность с Нью-Дели, если он отступит
7 мая 2025 г. 14:53
СМИ: Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву
СМИ: Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву
7 мая 2025 г. 14:51
Новый канцлер Германии намерен провести телефонный разговор с президентом США
Новый канцлер Германии намерен провести телефонный разговор с президентом США
7 мая 2025 г. 14:22
Вучич отправился в Россию с визитом
Вучич отправился в Россию с визитом
7 мая 2025 г. 13:45
Совбез: ВС Пакистана уполномочены ответить на агрессию Индии
Совбез: ВС Пакистана уполномочены ответить на агрессию Индии
7 мая 2025 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi