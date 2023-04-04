В Австралии запретят TikTok на всех правительственных устройствах

Австралия запретит приложение TikTok на всех правительственных устройствах.

Австралия запретит приложение TikTok на всех правительственных устройствах.

Как передает Report, об этом сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на заявление генпрокурора Марка Дрейфуса.

"После получения рекомендаций от органов разведки и безопасности сегодня я уполномочил секретаря генеральной прокуратуры издать обязательное распоряжение в соответствии с системой политики защиты и безопасности о запрете приложения TikTok на устройствах, выданных министерствами и ведомствами Содружества", - цитирует телеканал Дрейфуса.