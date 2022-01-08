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В Австралии зафиксировано максимальное число зараженных COVID-19 за сутки

В Австралии зафиксировано максимальное число зараженных COVID-19 за сутки В Австралии зафиксировали максимальный показатель заражений с начала пандемии - за сутки свыше 116 тыс. новых случаев.
Другие страны
8 января 2022 г. 10:30
В Австралии зафиксировано максимальное число зараженных COVID-19 за сутки

В Австралии зафиксировали максимальный показатель заражений с начала пандемии - за сутки свыше 116 тыс. новых случаев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, также за минувшие 24 часа подтверждена смерть 25 человек от COVID-19, после чего общее число летальных случаев от болезни достигло 2 336.

Согласно министерству здравоохранения, за прошедшую неделю в стране было зарегистрировано более 364 тыс. зараженных.

По данным ведомства, с тех пор как в стране зафиксировали первый случай заражения - января 2020 года, врачи выявили 858 847 инфицированных.

С 22 февраля 2021 года в Австралии проводится кампания вакцинации против коронавируса. К 7 января двукратную вакцинацию прошли более 19,8 млн австралийцев (население страны составляет 25,6 млн человек).

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Версия на английском языке Australia’s daily virus caseload exceeds shocking milestone

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