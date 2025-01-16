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В Австралии задержали женщину, травившую свою дочь ради пожертвований

В Австралии задержали женщину, травившую свою дочь ради пожертвований Полиция Австралии задержала и предъявила обвинения 34-летней женщине, которая давала своей годовалой дочери неподходящие лекарства, а затем постила фото страдающего ребенка в соцсети ради привлечения подписчиков и заработка.
Другие страны
16 января 2025 г. 16:28
В Австралии задержали женщину, травившую свою дочь ради пожертвований

Полиция Австралии задержала и предъявила обвинения 34-летней женщине, которая давала своей годовалой дочери неподходящие лекарства, а затем постила фото страдающего ребенка в соцсети ради привлечения подписчиков и заработка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC.

"Человек, которому мы предъявили обвинения, использовал препараты, яд, чтобы повысить популярность в соцсетях и тем самым получить финансовую выгоду", - приводит телеканал слова инспектора полиции Пола Далтона.

По информации правоохранительных органов, австралийка из Квинсленда в период с 6 августа по 15 октября 2024 года без предписания врача давала своему ребенку лекарства, выписанные другому члену семьи. Затем женщина делала фотографии испытывающего "невероятную боль и страдания" младенца и выкладывала их в соцсети. За три месяца блогеру с помощью мошеннических схем удалось собрать $60 тыс.

Согласно заявлению полиции, мать девочки "тщательно скрывала" свои действия, пока в октябре 2024 года о происходящем не сообщил работник больницы, где ребенок проходил лечение. После проведенного расследования женщине предъявлены обвинения по пяти пунктам, в том числе о применении яда с целью причинения вреда, создании условий для эксплуатации детей и мошенничестве.

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Версия на английском языке Australian influencer charged with torture, accused of giving her baby unauthorised medicine

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