В Австралии задержали женщину, травившую свою дочь ради пожертвований

Полиция Австралии задержала и предъявила обвинения 34-летней женщине, которая давала своей годовалой дочери неподходящие лекарства, а затем постила фото страдающего ребенка в соцсети ради привлечения подписчиков и заработка.

Полиция Австралии задержала и предъявила обвинения 34-летней женщине, которая давала своей годовалой дочери неподходящие лекарства, а затем постила фото страдающего ребенка в соцсети ради привлечения подписчиков и заработка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC.

"Человек, которому мы предъявили обвинения, использовал препараты, яд, чтобы повысить популярность в соцсетях и тем самым получить финансовую выгоду", - приводит телеканал слова инспектора полиции Пола Далтона.

По информации правоохранительных органов, австралийка из Квинсленда в период с 6 августа по 15 октября 2024 года без предписания врача давала своему ребенку лекарства, выписанные другому члену семьи. Затем женщина делала фотографии испытывающего "невероятную боль и страдания" младенца и выкладывала их в соцсети. За три месяца блогеру с помощью мошеннических схем удалось собрать $60 тыс.

Согласно заявлению полиции, мать девочки "тщательно скрывала" свои действия, пока в октябре 2024 года о происходящем не сообщил работник больницы, где ребенок проходил лечение. После проведенного расследования женщине предъявлены обвинения по пяти пунктам, в том числе о применении яда с целью причинения вреда, создании условий для эксплуатации детей и мошенничестве.