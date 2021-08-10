В Австралии задержали экологических активистов в ходе акций протеста

Восемь человек были задержаны в Канберре в ходе акций протеста природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") у здания федерального парламента страны.

Восемь человек были задержаны в Канберре в ходе акций протеста природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") у здания федерального парламента страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила полиция Австралийской столичной территории.

В австралийском отделении движения сообщили, что прошедшая в Канберре акция была проведена для того, чтобы "обратить внимание властей Австралии на чрезвычайную климатическую ситуацию и последствия глобального потепления, которые унаследуют наши дети".

"Данные доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) говорят о том, что у нас уже нет времени, а наше правительство бездействует. Наша планета в огне, но у них нет плана спасения", - отметили в Extinction Rebellion Australia.

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что протестующие ответят за свои поступки в соответствии с австралийским законодательством, как и другие правонарушители, вне зависимости от их взглядов на климатические проблемы.

"То, что произошло, глубоко противоречит добросердечной природе австралийцев, которые, конечно, обеспокоены вопросом изменения климата. Однако они не имеют никакого отношения к этому и другим эгоистичным протестам по всей стране", - подчеркнул он.