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В Австралии вслед за Новой Зеландией зафиксировали вспышку коклюша

В Австралии вслед за Новой Зеландией зафиксировали вспышку коклюша Крупнейшая за последние годы вспышка коклюша зафиксирована в Южной Австралии и Квинсленде.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 21:58
В Австралии вслед за Новой Зеландией зафиксировали вспышку коклюша

Крупнейшая за последние годы вспышка коклюша зафиксирована в Южной Австралии и Квинсленде.

Как передает Report, об этом сообщает вещательная корпорация ABC.

По ее информации, в Южной Австралии число зарегистрированных случаев достигло 1 349. Последняя волна в этом штате пришлась на 2016 год, когда было зарегистрировано около 1900 случаев.

В Квинсленде же наблюдается самая масштабная вспышка коклюша за всю историю - с начала года зафиксировано примерно 12 500 случаев болезни, что почти в 23 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее Министерство здравоохранения Новой Зеландии объявило об эпидемии коклюша в стране. По данным ведомства, за четыре недели (с 19 октября по 15 ноября 2024 года) было зарегистрировано 263 новых случая заражения коклюшем, и это самый высокий показатель за текущий год.

Коклюш - острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Его основным симптомом являются сильные приступы кашля.

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