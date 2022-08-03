В Австралии впервые за 10 лет проверят боеготовность войск

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о начале проверки боевой готовности ВС страны для "защиты нации и предотвращения конфликтов".

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о начале проверки боевой готовности ВС страны для "защиты нации и предотвращения конфликтов".

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, в последний раз эта работа была проведена в 2012 году.

Альбанезе заявил, что боеготовность войск проверят на фоне ухудшающейся обстановки в плане безопасности. Это подготовит Австралию к эффективному реагированию на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку и обеспечит соответствие оборонных возможностей и структуры ВС поставленным целям, их доступность и максимальный доход от инвестиций.

К этому процессу привлекут отставного маршала авиации Ангуса Хьюстона и экс-главу Минобороны Стивена Смита. Премьер-министр отметил, что будет осуществлена оценка объема инвестиций в оборонные проекты, многие из которых выходят за рамки бюджета, а сроки их реализации задерживаются. Итоги проверки должны представить не позднее марта 2023 года.

В июле австралийские власти заявили, что намерены форсировать строительство собственного подводного атомного флота. В сентябре 2021 года США, Великобритания и Австралия создали альянс в сфере безопасности — AUKUS. Оно предусматривает создание с помощью американских и британских технологий как минимум 8 атомных подводных лодок, первые из которых должны поступить на вооружение ВМС Австралии в 2036 году.